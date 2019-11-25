Kirman'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı %16 artış gösterdi

İRNA’ya konuşan Feridun Faali, Kirman'a turistlerin çoğunlukla Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Çin'den geldiğini ve il genelinde genellikle Lut Çölü, Erg-i Bem, Meymend köyü ve Şehzade Mahan Bahçesi'ni ziyaret ettiğini dile getirdi.

Kirman ilinde turizm cazibe merkezlerinin tanıtımının gerekliliğine değinen Faali, İran takviminin ilk altı ayında, 123 bin yerli turistin Kirman ilinde doğal ve tarihi mekanları ziyaret ettiğini ifade etti.

Kirmanlı yetkili ayrıca Kirman turizm sektöründeki yatırımın arttırılması gerektiğini ve şu ana kadar bu sektörde büyük bir değişiklik yaratacak 93 projenin uygulandığını söyledi.