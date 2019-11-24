'Akıllı Tahran' projesi 2019 Dünya Akıllı Şehirler Ödülü'ne değer görüldü

Tahran Belediyesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Ödülü Değerlendirme Komitesi'nin açıklamasında, bu ödülü İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İngiltere'den Bristol, Brezilya'dan Curitiba, Uruguay'ın başkenti Monte Video, Güney Kore'nin başkenti Seul ve İsveç'in başkenti Stockholm da kazanmayı başardı. Tahran Belediyesi temsilcisi Muhammed Fercud, ödülü jüriden aldı.

2019 Dünya Akıllı Şehirler Ödülü, Yenilikçi Ülkü, Dijital Gelişim, Şehir Ortamı, Yer Değiştirme, Mali Hükümranlık ve Katılımcı ve Ortak Şehirler olmak üzere 6 kategoride verilmektedir.

Ödül törenini düzenleyenlerin bildirdiğine göre, bu yıl 54 ülkeden 450'den fazla katılımcı, akıllı şehirlere ilişkin plan ve projelerini jüri heyetine sundu.

2019 Dünya Akıllı Şehirler Ödülü, 19-21 Kasım tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Fuarı sırasında sahiplerini buldu.