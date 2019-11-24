24 Kas 2019 21:30
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News Code: 83567574
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Sanayi ülkeleri İran’da yatırım yapmaya sıcak bakıyor

Sanayi ülkeleri İran’da yatırım yapmaya sıcak bakıyor

Tahran, İRNA - İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'nın son raporuna göre, İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart- 22 Eylül arası) Almanya, Çin, Rusya ve Hollanda da dahil olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin İran'da yatırım miktarında önemli bir artış kaydedildi.

Raporda, Hollanda'nın bu yılın ilk altı ayında İran'ın sanayi, madencilik ve ticaret sektörüne 372 milyon dolar yatırım yaptığı ifade edildi.

Rapora göre, İran takviminin ilk altı ayında, yabancı ülkeler 767  milyon dolar değerinde 52 proje kapsamında ülkede yatırım gerçekleştirdi. Bu rakam bakanlıkça da onaylanmış durumda.

Aynı dönemde, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Türkiye ve Çin, İran'da sırasıyla 372, 178, 71, 66 ve 28 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirmiş oldu. Türkiye, İran'da yatırım yapan ülkeler arasında görüldüğü gibi 66 milyon dolarla dördüncü oldu.

Bu raporun verilerine göre, Türkiye, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yabancı ülkeler arasında İran'da en çok alanda  yatırım yapan ülkeler konumunda. Hollanda, Çin, Hindistan, Almanya ve Rusya sonraki sıralara yerleşti.

52 projeden 19'nuda yatırımın yüzde yüzü yabancı menşeili oldu. Yatırımların aslan payını sanayi sektörü elde etti.

Rakamlara daha yakından bakıldığında, yabancı yatırımın %97.8'lik bölümünün sanayi, %0.1'lik payının madencilik ve %2.1'lik kısmının ticaret sektörüne ait olduğu görülmektedir.

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