Geçtiğimiz ay 10 ülkeden 43 basın mensubu İran'da görev yaptı

Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı'nın son verilerine göre geçtiğimiz ayda 10 ülkeye ait 22 medya kuruluşundan toplamda 43 gazeteci ve basın mensubu ülkemizde medya alanında görev yaptı.

İran'da mensuplarının çalıştığı medya kuruluşları arasında haber ajansları, radyo ve televizyon kanalları, dergi ve yayınlar, haber siteleri, belgeselciler ve çeşitli haber grupları görülebilir.

Halihazırda 150 civarında uluslararası medya kuruluşu, İran'da faaliyet göstermekte ve ülkemizde ofisleri bulunmayan medya organları, ülkede çalışmak için süreli faaliyet izni alabiliyor.

Yabancı medyanın süreli olarak faaliyet gösteren muhabirlerinin listesine https://press.farhang.gov.ir adresinden ulaşılabilir.