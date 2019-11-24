24 Kas 2019 20:41
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News Code: 83567565
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Geçtiğimiz ay 10 ülkeden 43 basın mensubu İran'da görev yaptı

Geçtiğimiz ay 10 ülkeden 43 basın mensubu İran'da görev yaptı

Tahran, İRNA- İran Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Medya Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İran takviminin sekizinci ayında (23 Ekim-21 Kasım arası) 22 yabancı medya kuruluşundan toplam 43 basın mensubu ülkeye gelerek, medya faaliyet iyaptı.

Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı'nın son verilerine göre geçtiğimiz ayda 10 ülkeye ait 22 medya kuruluşundan toplamda 43 gazeteci ve basın mensubu ülkemizde medya alanında görev yaptı.

İran'da mensuplarının çalıştığı medya kuruluşları arasında haber ajansları, radyo ve televizyon kanalları, dergi ve yayınlar, haber siteleri, belgeselciler ve çeşitli haber grupları görülebilir.

Halihazırda 150 civarında uluslararası medya kuruluşu, İran'da faaliyet göstermekte ve ülkemizde ofisleri bulunmayan medya organları, ülkede çalışmak için süreli faaliyet izni alabiliyor.

Yabancı medyanın süreli olarak faaliyet gösteren muhabirlerinin listesine https://press.farhang.gov.ir adresinden ulaşılabilir.

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