7. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde İran sineması konuşuldu

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen etkinlik kapsamında, öykü ve senaryo, belgesel, animasyon, kısa film, kamera önü oyunculuk ve filmlerden örneklerle İran sineması atölyeleri gerçekleştirilecek.

"Öykü ve Sinema Atölyesi" yazar Osman Şahin, "Kısa Film Atölyesi" yönetmen Rıza Kıraç, "Belgesel Film Atölyesi" yapımcı ve yönetmen Semra Güzel Korver, "Animasyon Atölyesi" yönetmen Özgül Gürbüz, "Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi" belgesel yapımcısı Fehmi Gerçeker ve "Filmlerden Örneklerle İran Sineması Atölyesi" sinema yazarı Rıza Oylum tarafından verilecek.

Rıza Oylum’un kaleme aldığı ‘İran Sineması’ geçtiğimiz Mart ayında Türkiye’de yayınlanarak okuyucu ile buluştu.

Kitabın yazarı Rıza Oylum ‘Kitapta iran sinema tarihi, İran sinemasındaki kavramlar, kutsal savunma sineması, İran’da edebiyat ve sinema ilişkisi, İran’ın önde gelen fikm yönetmen ve filmleri ve ülkede yapılan film festivalleri hakkında Türk okuyucuya bilgiler sunulmaktadır’ ifadesini kullandı.



Seyyah Yayınevi tarafından 160 sayfa olarak yayınlanan İran Sineması’nın yazarı Rıza Oylum, şimdiye kadar dünya sineması ile ilgili birçok esere imza attı.



Yazar kitabın arka kapağında, ‘İran İslam Cumhuriyeti Devrimi’nin 40. Yıldönümünde gelişmekte olan İran sinemasına bir pencere olarak bu kitap kaleme alındı’ cümlesi yer alıyor.