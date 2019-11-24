Terör kaynağı ülkeler, kendi ürettikleri sorunları İran'a yüklemesin

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, Manama toplantısında konuşan bazı konuşmacıların İran'la ilgili boş suçlama ve ithamlarına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Sözcüsü, 'Terörizm ve aşırıcılığın kaynağı veya sebebi olan ve iyi komşuluk ilkesini ayaklar altına alıp diğer ülkelerin iç işlerine karışarak, yabancı güçler dolayısıyla bölge güvenliğini zayıflaştıran ülkeler, kendi ortaya çıkardıkları krizleri İran'a atfetme hakkına sahip değillerdir' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'e yönelik askeri harekat başlatarak, binlerce sivilin ölmesine ve bir ülkenin bütün altyapısının tahrip edilmesine sebep olmanın bölge ve dünya kamuoyunun tarihi hafızasından silinmeyeceğinin altını çizen Musevi, bu ülkeleri gerçekleri kabullenip, bölge güvenlik, istikrar ve kalkınması için diyalog ve kolektif iş birliğine çağırdı.