İran'ı ziyaret eden Türk turistlerin sayısında yüzde 35 artış

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mehmet Taşkın ile bir araya gelen İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri, iki ülke arasındaki turizm iş birliğinin geliştirilmesi için iki ülke özel sektörlerinin ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, İran ve Türkiye'nin ortak turizm toplantısı yapmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mehmet Taşkın da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Şubat 2020'de düzenlenecek Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin aktif olarak yer alacağını vurguladı.

Bu görüşmede ayrıca Tahran'da iki ülke özel sektörleri arasında turizm alanında ortak toplantısının yapılması onaylandı.

İranlılar ve Türkler arasındaki iletişimin geçmişi bin yıllar öncesine dayanmaktadır, öyle iki iki ülke halkının mitleri ve söylencelerinde bile bu konu işlemiştir.