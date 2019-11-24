İran'da İpek Yolu Hat Sanatı Sergisi düzenlenecek

İran Bilim, Teknoloji ve Araştırma Bakanı Mansur Gulami'nin UNESCO Genel Müdürü ve yardımcıları ile yaptığı görüşmeye değinen UNESCO İran Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetullah Eyyubi, İran'ın İpek Yolu'nu ticari değil, manevi bir biras olarak gördüğünü belirterek, 'İpek Yolu'nda hat sanati ile ilgili bilimsel konferans ve serginin düzenlenmesine ilişkin bir proje hazırlandı' diye konuştu.

İpek Yolu güzergahında bulunan ülkelerin çoğunlukla hat sanatında parlak geçmişleri olduğuna değinen Eyyubi, 'Bu, Batı dünyasına karşı eski uygarlıkların avantajlarından biri olarak kabul görüyor. Öneride bulunduğumuz projeye çok ülkeden sıcak bakıldı' değerlendirmesinde bulundu.

Meşhed'de ilk büyül hat sanatı sergisinin düzenleneceğinin altını çizen UNESCO İran Milli Komisyonu Genel Sekreteri Eyyubi, 'Bu sergiye Çin, Japonya, Güney Kore ve hatta Kamboçya, Çin ve diğer İslami ülkelerden katılımlar olacak' diye vurguladı.