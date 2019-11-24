Simnan Üniversitesi fizik bölümünde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Simnan Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji İşlerindne Sorumlu Rektör Yardımcısı Seyfullah Sadeddin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'dan 31 üniversitenin biyoloji, fizik, psikoloji ve klinik bilimleri dalında Times'ın sıralamasında yer aldığını ifade etti.

Sadeddin'in açıklamasına göre, Simnan Üniversitesi 31 İran üniversitesi arasında 12. sırada Şehit Beheşti, Şerif Teknik ve Tahran üniversiteleri gibi saygın üniversitelerden önde yer almayı başardı.

Princeton Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve MIT, 2020 Times Yükseköğretim Sıralaması'nda, fizik bilimleri alanında dünyanın en iyi 10 üniversitesi olarak belirlendi.

2019 sıralamasında da Simnan Üniversitesi dünyanın 963. üniversitesi olarak sıralanmıştı.