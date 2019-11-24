Avrasya Birliği pazarı Aras Serbest Bölgesi'nin ekonomik gelişmesi için bir fırsat sunuyor

Ermenistan medyası temsilcileri ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Aras Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Muhsin Neriman, geçtiğimiz 23 Ekim'den itibaren İran,Avrasya Birliği arasında serbest bölge kurumunun kuurlmasına ilişkin sözleşmenin yürürlüğe girdiğini belirterek, 'Avrasya Birliği'ne üye ülkelerle ticaretimizi yılda 15 milyar dolar düzeyine çıkarabiliriz' dedi.

İranlı üreticilerin meyve türleri, sera ürünleri, kuru üzüm gibi kuru yemiş, gıda maddeleri, balıkçılık ürünleri, tavuk ve yumurta gibi ürünleri gümrük vergisinin düşürüldüğü konusu dikkate alınarak Avrasya Birliği'ne ihraç edebileceklerinin altını çizen Neriman, Aras Serbest Bölgesi'nin transit kapasitesinin güçlendirilmesi için demiryolu alanında iyi projeleri devreye sokmak istediklerini ifade etti.

Aras Serbest Bölgesi'nden geçecek demiryolu hattının İran-Türkiye sınırında yer alan Çeşm-i Süreyya noktasından başlayarak, doğuda Nurduz ve Aslanduz'a kadar uzanabileceğinin altını çizen Aras Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Neriman, Aras Serbest Bölgesi'nde geçtiğimiz bir yıl boyunca 7 otel ve geceleme tesislerinin inşa edildiğini söyledi.

İran'ın Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Belarus'u kapsayn Avrasya Birliği'ne üye ülkelerle ticareti 27 Ekim'de resmen başladı.

İran ve Avrasya Birliği arasındaki anlaşma tecihli ticaret türündendir. Bu anlaşmaya uyarınca tüm sınırlarda malların gümrük vergisi sıfır olacak. Avrasya Birliği pazarı, İran'ın ihracat ve ithalat için iyi kullanılabilir bir pazar olarak görülmektedir.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur. 23 Aralık 2014'te anlaşmaya imza atan Kırgızistan'ın Avrasya Birliği'ne tam üyeliği, protokollerin onaylandığı 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerliliğini kazanmıştır. Birliğin temeli 1994 yılında atılmıştır.

Aras Serbest Bölgesi, İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin kuzeybatı kısmında Nahçıvan ve Ermenistan'ın yakınlığında yer alıyor.