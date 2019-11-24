İtalya ve Japonya'dan İran Ulusal Müzesi'nin güçlendirilmesi konusunda iş birliği

İRNA'ya konuşan Nokende, İran Ulusal Müzesi'nin İtalyan ve Japon Ulusal Müzeleri ile geniş bir işbirliği içinde olduğunu ve İtalya'nın Eski İran bölümünü güçlendirme önerisini sunduğunu kaydetti.

Japonya ve İtalya'nın, İran Ulusal Müzesi'nin onarımında yer alan ülkeler arasında olduğunu belirten Nokende, İran'ın kültürel miras konusunda İtalya ile 60 yıllık yakın işbirliğine sahip olduğunu söyled

İran'ın zengin kültür ve uygarlığı ile dünyadaki kültürel mirasını keşfetmek için birçok İranlı ve yabancı arkeologun faaliyet yürüttüğünü dile getiren İranlı yetkili, kültürel miras konusundaki iş birliğinin hükümetler ve politikacılar arasında dostane ilişkiler ve dostluk geliştirmeye hizmet ettiğini ve İran Ulusal Müzesi içerisindeki Eski İran bölümünün kültürel miras alanında, birkaç ülke ile işbirliği yaptığının altını çizdi.

İran'ın ilk müzesi syaılan Eski İran Müzesi, Tahran'ın Maşrik Meydanı'nın batısında yer almaktadır. André Godard adlı bir Fransız mimar, 11 Mayıs 1934'te müzenin inşaatına başladı. Müze binası 1937'de tamamlanmış ve daha sonra ilk halk ziyaretleri için açılmıştır. Bu müzeye tahsis edilen arsa, müzenin kuruluşunda 2.744 metrekare kullanılan 5.500 metrekaredir.