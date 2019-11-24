Dünyanın en çok kaynak gösterilen araştırmacıları arasında 12 İranlının ismi yer aldı

İslam Dünyası Bilimler Kaynak Veri Tabanı'nın haberine göre, bu kurumun başkan vekili MUhammed Cevad Dehgani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'ISI firması her yıl dünyanın en çok kaynak gösterilen araştırmacılarından bir liste hazırlıyor. Bu liste geçtiğimiz on yılda yayınladıkları makalelerle en çok kaynak gösterilen bilim ve sosyal bilimler araştırmacılarını kapsıyor' dedi.

Araştırmacıların faaliyet gösterdikleri 21 alanda kategorize edildiğini kaydeden Dehgani, 'Üstün araştırmacılar listesinde yer almak için son on yılda uluslararası düzeyde makalelelerin çok sayıda kaynak gösterilmesi gerekmetedir' diye konuştu.

İslam Dünyası Bilimler Kaynak Veri Tabanı Başkan Vekili Muhammed Cevad Dehgani, 'Bunlarla birlikte araştırmada ahlaki ilkelerin gözetilmesi, kabul edilebilir düzeyde araştırmacının kendisinin kaynak gösterilmesi ve yansımaları olan makale sayısı da dikkate alınmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılında 6200 kişinin en çok kaynak gösterilen araştırmacı olarak seçildiğine dikkati çeken Dehgani, 'Seçilen araştırmacıların sayısı, bölümden bölüme değişim göstermektedir. Örneğin matematikte 89, klinik tıpta ise 436 araştırmacı belirlenmiştir' diye belirtti.

Dehgani'nin ifadesine göre bu listede yer alan İranlı araştırmacıların sayıları bölümlere göre şu şekildedir: disiplinlerarası bölümde 4, tarımda 3, matematikte 3 ve mühendislik alanında 2 araştırmacı.