kimyasal silah gazileri, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü yıllık toplantısına katılacak

İran Şehitler ve Gaziler Kurumu Uluslararası İşler Dairesi Genel Müdürü Hasan Saki konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz yıldan beri kimyasal silahların kurbanları konusunda faaliyet gösteren 5 STK genel müdürü ile özel çalıştaylar yapılmış ve bu toplantıların sonucunda, kimyasal silah gazileriden bir grubun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 24. Yıllık Toplantısı'na katılmasına karar verildi' diye konuştu.

Saki konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu toplantıda, kimyasal silah gazileri tam hazırlıklı olarak ve gerekli bilgi ve statistiklerle İran'ın kimyasal silah bombalamalarına maruz kaldığını 197 ülkeden diplomatlara aktarmayı ve bir kez daha ABD'nin tek taraflı ve insanlık dışı olarak kimyasal silah kurbanlarının ihtiyaç duyduğu ilaçlara yönelik uyguladığı ambargo konusunu gündeme getirmeyi hedefliyor.'