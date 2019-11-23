Miyana-Tebriz demiryolu hattının açılması yolunda büyük ilerleme kaydedildi

Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadımi'nin belirttiğine göre, açılış töreni bizzat Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından gerçekleştirilecek.

Miyana-Tebriz demiryolunun açılışı ile ülkenin kuzeybatısı ile Tahran arasındaki demiryolu bağlantısının 114 kilometre azalacağına işaret eden Hadımi, Tahran-Tebriz demiryolu yolculuk süresinin de 5.5 saat düşeceğini ifade eti.

Bu hattın öneminin altını çizen İranlı yetkili, 'Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 5 önemli koridordan üçü İran üzerinden geçmektedir. Miyana-Tebriz demiryolu hattı da bu koridorun önemli bir kısmını oluşturarak, İran'ın kuzeydoğusu ile güneydoğusunu Asya ve Avrupa'nın batısına bağlıyor' diye konuştu.

Hadımi'nin bildirdiğine göre, Miyana-Tebriz demiryolu hattının tamamlanması ile İpek Yolu demiryolu güzergahı tamamlanmış sayılacak.

Doğu Azerbaycan ilinin Miyana ilçesi ile merkezi Tebriz arasındaki demiryolu hattı inşaatının bitmesi ile İran-Türkiye-Avrupa demiryolu taşımacılığı artacak.

Bu projenin tamamlanması sonucu Türkiye ile İran demiryollarının bağlarının güçleneceğini kaydeden Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, 'Böylece mal transit ve ihracat süresinde düşüş yaşanacak ve Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil illeri bu hattan yararlanabilecek' değerlendirmesinde bulundu.

Miyana-Tebriz demiryolu hattının İran mühendislik gücünü ortaya koymasının yanı sıra teknik ve mühendislik ihracatı için de avantaj oluşturduğuna değinen Hadimi, bu projenin İran'da çift hatlı olarak hayata geçirilen ilk demiryolu projesi olduğunu söyledi.

Miyana-Tebriz demiryolu hattının uluslararası öneminden bahseden Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, 'Bu projenin inşa sürecinin bitmesi ile Türkiye ile bağlantımız güçlenecek ve İran-Avrupa arasındaki ilişkileri de ivme kazanaktır' diye ekledi.