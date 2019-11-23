Türk firmaların katılımıyla İsfahan Sanayi Fuarı açılacak

27-30 Kasım tarihleri arasında İsfahan'ın Pol-i Şehristan Ulusararası Fuar Merkezi'nde 150 yerli ve yabancı firmanın katılım göstermesi ile düzenlenecek 14. Uluslararası İsfahan Sanayi Fuarı, İran merkez bölgelerinin en saygın furlarından biri olarak görülmektedir.

Fuara İran'dan İsfahan, Doğu Azerbaycan, Tahran, Merkezi, Elburz, Fars ve Rezevi Horasan gibi illerden, yurt dışından ise Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, Çin, İtalya, Tayvan, Güney Kore, Çekya, İngiltere, Bulgaristan, İspanya, Hırvatistan ve İsveç'den birçok şirket ve firma ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Teknik, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri, sanayi araç gereç ve makineleri, üretim hatları teçhizatı, sanayi otomasyonu, ileri teknolojili sanayi, güvemlik ekipmanı ve satış sonrası hizmetler gibi sektörlerde firmalar kendi ürünlerini gözler önüne serecek.

10 bin üretim birimi ve 5 milyondan fazla nüfusu ile İran'ın başkent Tahran'dan sonra ikinci en büyük sanayi olan İsfahan, ülkenin sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok ürünü üretiyor.