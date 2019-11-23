İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 98'i ülke içinde üretilmektedir

İran'ın kuzeyinde Mazenderan ilinin merkezi Sari'de düzenlenen Bilim Temelli Ekonomi Çalıştayı'nda konuşan Sorena Settari, hayvan ilaçları ve gıda maddelerinin de bilim temelli firmalarının hedefinde oduğunu ifade ederek, 'Bu yolda büyük adımlar atılmış ve güzel gelişmeler yaşanmaktadır' diye konuştu.

Ülkenin petrolle yönetilmesinin imkansız olduğunun altını çizen Settari, 'Halihazırda bilim üretmeye doğru hareket etmeliyiz. Bilim temelli ekonomi ile Ortadoğu'daki petrol ülkelerinin farkı, teknoloji üretimidir' değerlendirmesinde bulundu.

Bilim ve teknoloji parklarının özel sektörün ilgi alanına girmesi gerektiğine değinen Settari, Mazenderan ilinin de bu yönde ilerleme kaydetmesinin önemini vurguladı.