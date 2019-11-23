İranlı karateci dünyanın en iyi ağır sıklet karatecisi seçildi

Dünya Karate Federasyonu'ndan 2019 yılı en iyi karatecilerle ilgili olarak yapılan açıklamada, Gençzade'nin +84 kg'de rakiplerinden çok öteye geçerek, dünyanın en iyi ağır sıklet karatecisi olduğu belirtildi.

Gençzade 2017 yılında da dünya çapında en iyi ağır sıklet karatecisi unvanını elde etmişti.

Öte yandan 2018 Dünay Karate Şampiyonası şampiyonu İran'dan Behmen Asgeri -75 kg'de ve Zebihullah Purşeyb -84 kg'de dünyanın en iyi karatecisi olmaları için İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele edecekler.

İran Milli Karate Takımı, 2018 Karate One Turnuvası'nn son aşamasına katılmak için 3 gün sonra İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.