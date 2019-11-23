İtalyan firmalar, İran pazarında faaliyet göstermek istiyor

İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin İran-İtalya ekonomik ilişkilerini güçlendirmek adına üzerime düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizen Giuseppe Perrone, 'Biz bütün gücümüzü toplayarak, İtalyan ve İran firmalarını iki ülke pazarlarını daha iyi tanımaları ve iş birliğini geliştirmeleri için desteklemeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran-İtalya bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine değinen İtalyan Büyükelçi, 'İtalya bazı AB üyesi ülkelere karşın, iletişim kanallarını açık tutumak ve tüm kontrol ve denetimlere rağmen açık tutulan kanalları dondurmak istemiyor ve bu bağlamda yakın zamanda İtalya'dan bir bankacılık heyeti İran'ı ziyaret edecek' diye konuştu.

Tahran Ticaret Odası Başkanı Mesud Hansari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-İtalya siyasi ilişkilerinin iyi düzeyde olduğuna işaret ederek, 'İki ülke ekonomik ilişkileri de artırılmalı. İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin yaptırımların ilişkilerdeki etkisinin azaltılması ve iki ülke özel sektörü ilişkilerinin kolaylaştırılması yönünde faaliyet etmesini umuyoruz' dedi.