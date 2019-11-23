9. Uluslararası İstanbul Suç ve Ceza Film Festivali İran'dan Kızılderili'nin katılımıyla başladı

AA'da yer alan habere göre, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İran'dan Kızılderili filminin katılımıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda faaliyete başladı.

Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana teması adalet olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan birçok yenilik gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, "Endüstri Günleri" 23-25 Kasım'da yapılacak.

İranlı yönetmen Nima Cavidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kızılderili'de Nevid Muhammedzade, Perinaz İzedyar ve Setare Pesyani gibi oyuncular yer aldı.

Geçtiğimiz yılki festivalde de İran filmi Dresaj, uzun metrajlı film dalında rekabet gösteren 8 filmin arasında yer alarak seyirci ile buluştu.

Festival Direktörü Bengi Semerci, "Endüstri Günleri" bölümüyle hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

Semerci, "Film festivalleri uzun zamandır yaptığı ortak yapım marketleri ve yan etkinliklerle profesyonellerin ve profesyonelleşmek isteyenlerin tanışmasına, daha fazla iş birliği yapmasına alan yaratmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Bengi Semerci’nin konuşmalarıyla başlayan açılış törenine Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Zuhal Olcay, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn da katıldı.