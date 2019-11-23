Şiddet olaylarının faillerinden 100 kişi tutuklandı

Yargı Erki Medya Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran Savcısı Ali el-Kasi ile birlikte Tahran'ın Evin hapishanesinde son olaylar sırasında gözaltına alınan sanıkların durumunu inceledikten sonra yaptığı açıklamada, 'İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin liderliği, halkın akıllığı, halkın tahripkarlardan ayrılşması ve güvenlik güçlerinin çabası ile ülkeye huzur geri dönmüş ve olaylar bitmiştir' dedi.

Yargı Erki'nin şiddete karışarak toplumun güvenliğini bozmaya çalışan kişilere karşı dava açtığını ifade eden İsmaili, tutuklananların örgütlere üye olup olmadığı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

'Raporlarımıza göre tutuklananlar arasında Halkın Mücahitleri Örgütü, devrik Pehlevi rejimi, sınırlarda ayrılıkçı ve silahlı örgütlere bağlı olanlar mevcut. Bunlar bir kısmı bombalı eylem eğitimi görmüşlerdir. Doğal olarak incelemelerimiz sonucu daha ayrıntılı bilgile elde edilecek.'