ABD, İran'ın gelişimini engelleyemez

Twitter hesabından açıklamlarada bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, 'Ben yaptırım listesine eklenen kulübün tek üyesi değilim. Benden önce İran'ın Bilgi İşlem Teknolojileri, geliştiriciler, kanser hastaları ve Epidermolysis bullosa (kelebek hastalığı) hastası çocuklar oradaydı." ifadelerini kullandı.

Ülkede internet kesintilerine karşı tutumuyla bilinen Cehromi, "İnternet erişimini savunmaya devam edeceğim ve ABD'nin İran'ın gelişmesini engellemesine izin vermeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda 'internet erişim engeli' nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uyguladığını dün duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca Azeri Cehromi'nin yaptırım listesine eklenme nedeninin, onun İran'da internete yönelik geniş çaplı sansür konusundaki rolünden dolayı olduğunu iddia etti.