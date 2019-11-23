İran halkı İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkülerine sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde İran genelinde birçok şehirde yüzbinlerce kişi, büyük destek gösterileri yaparak, bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti ülküleri ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'ye sadık ve bağlı kaldıklarını ve ülke güvenliğinin bozmaya çalışan şer odaklarını kınadıklarını ifade etti.

İlam, Abadan, Burucerd, Meşhed, Mahşehr, Şehr-i Rey, Damgan, İslamabad-ı Garp, Şuş, Şadigan, Marağa, Hürremşehir, Melayir, Bane, Pişva ve Demavend gibi şehirlerde halk Cuma namazından sonra katıldıkları gösterilerde tahripkarların şiddet dolu eylemlerini kınamakla birlikte, hükümet ve İslam İnkılabı Rehberi'yi desteklediklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İran'ın bazı şehirlerinde geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılan zam sonrası hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi, ancak halkın ve yetkililerin tedbirli davranmasıyla ABD ve İran karşıtı grupların desteklediği bu şiddet dolu eylemlerin kıvılcımı çok yaygınlaşmadan söndürüldü.