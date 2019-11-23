İran'ın Londra Büyükelçiliği, Farsça yayın yapan İran karşıtı medyaya karşı dava açtı

OFCOM'e sundukları dava dilekçesinde BBC Farsça, İran İnternational ve Manoto gibi Farsça yayın yapan İran hükümeti karşıtı medya kuruluşlarına karşı şikayetçi olduklarını açıklayan Baidinejad, şikayet gerekçesinin bu medya kuruluşlarının İran'daki son olayları kötü niyetle yanlış yorumlama ve ülke içinde şiddete çağrıda bulunmaları olduğunun altını çizdi.

İran'da 15 Kasım günü akaryakıta yapılan zam sonrası baze şehirlerde halka itiraz ve protesto gösterilerinde bulundu. Bazı medya kuruluşları yapılan protestoları kötüye kullanarak, siyasi saiklerle ve şiddet dolu yasa dışı eylemlerin yapılması çağrısıyla halkı tahrik etmeye kalkıştı. Bunların başında yurt dışında ve özellikle İngiltere Farsça yayın yapan İran karşıtı kuruluşlar yer alıyor.

İran'ın Londra Büyükelçisi Baidinejad daha önce de twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran halkı BBC Farsça, Amerika ses, Manoto ve İran İnternational gibi İran karşıtı medya kuruluşlarının yabancı devletlerin ve Pehlevi yanlısı grupların mali bütçesiyle ülke içindeki şer odakları örgütleyerek halkın mallarına zarar veren ve İran'ın güvenliğini bozmaya çalışan katilleri teşvik ettiği bugünleri unutmayacak' paylaşımında bulunmuştu.

Baidinejad mesajının devamında Manoto kanalının ekonomik açıdan iflas etmiş durumda olduğunu belirterek, bu kanalın Pehlevai hanedanı tarafından finanse edildiğini ve bu hanedanın açık propaganda aracına dönüştüğünü bildirmişti.