Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası İran'da başladı

Bugün ve yarın yapılacak Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası, Tahran'ın Şehit Şirudi Spor Kompleksi'nde düzenlenmektedir. Uluslararası Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Giorgio Scarso'nun da katılmasının beklendiği bu yarışmaların daha önce iptal edileceğine yönelik çıkan haberler ise yalanlandı.

Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası, İran'ın yanı sıra Azerbaycan, İtalya, İspanya, Belçika, Kazakistan, Kuveyt, Tunus, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Irak, Ürdün ve Özbekistan da yer alacak.

20 sporcu ile yarışmalarda en çok sporcu ile katılan İran'ın ardından İspanya'nın 10 eskrimci ile katılması dikkat çekti.