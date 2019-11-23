İran dünyada karate sporunun merkezlerinden biridir

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan ilinin kuzeybatısında İran-Azerbaycan sınırında yer alan Astara ilçesinde düzenlenen Uluslararası Karate Yarışmaları sırasında gazetecilere konuşan Karate Federasyonu Dış İlişkiler Komitesi Sekreteri Hamidrıza Sadıki, 'Bu yarışmalar, İran ve diğer ülkeler arasındaki spor ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra İran'a döviz girdisi sağlıyor' dedi.

İran'ın dört bir yanında uluslararası ve Asya karate yarışmalarını düzenlemek istediklerinin altını çizen Sadıki, bu yarışmalar sayesinde yeni ve genç yeteneklerin keşfedilipü ülke için yararlı olduklarını ifade etti.

Sadıki'nin belirttiğine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na şimdiye kadar İran'dan 6 karateci katılma hakkı kazanmış ve bu oyunlarda da madalya kazanmaları bekleniyor.

Uluslararası Astara Karet Yarışmaları 20 Kasım'dan itibaren Astara'da İran, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Irak ve Ermenistan'dan 700 karatecinin katılımıyla başladı. Bugün bu yarışmalar sona erecek.