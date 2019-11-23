Saraybosna Belediye Başkanı'ndan İran'la iş birliğine vurgu

İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Saraybosna Belediye Başkanı Abdllah Skaka bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın bilim ve sanat alanındaki gücü ve uyharlığına işaret ederek, iki ülke arasında belediye iş birliğinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran hükümeti ile halkının Bosna Hersek'e yönelik özel ilgi duyduklarına dikkati çekerek, 'Şehir diplomasisi, iki ülkenin iyi ilişkilerinin tamamlayıcısı gibi rol oynayabilir ve yapıcı rol üstlenebilir' dedi.

Saraybosna Belediye Başkanı Skaka, Ekim ayının son günlerinde Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi'nin daveti üzerinde Tahran'ı ziyaret etmiş ve Tahran Altın Tuğla Festivali'nin özel konuğu olarak onurlandırılmıştı.