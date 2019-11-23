23 Kas 2019 10:55
Journalist ID: 2391
News Code: 83565047
0 Persons

Boşnak yetkili:

İran, Bosna Hersek'in büyük dostudur

İran, Bosna Hersek'in büyük dostudur

Belgrad, İRNA- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Farsça-Boşnak Eğitim ve Öğretim Kompleksi 15. Bilim Olimpiyatları töreninde yaptığı açıklamada, İran'ın Bosna Hersek'in büyük dostu olduğunu belirtti.

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari ile bir araya gelen Caferoviç, İran'ın en zor zamanlarda Bosna Hersek'in dostu olduğunu kanıtladığını ve bu destekleri asla unutmayacaklarının altını çizdi.

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari de bu görüşmde yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Milli Günü'nü tebrik ederek, genç kuşakların eğitim fırsatlarının yükselmesinin önemine işaret etti.

İran'ın her zamanki gibi yaklaşımının Bosna Hersek'in bağımsızlığı ile toprak bütünlüğü ve bu ülkede yaşayan tüm etniklerin barışçıl biçimde yaşanmalarının sağlanması yönünde olduğuna dikkati çeken Haydari, 'Milli birliğin günden güne tüm Bosna Hersek'te yaşayan etnikler arasında güçlenmesini arzu ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

1998 yılında faaliyete başlayan Farsça-Boşnak Eğitim ve Öğretim Kompleksinde Farsça öğretilmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 6 =