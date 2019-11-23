İran, Bosna Hersek'in büyük dostudur

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari ile bir araya gelen Caferoviç, İran'ın en zor zamanlarda Bosna Hersek'in dostu olduğunu kanıtladığını ve bu destekleri asla unutmayacaklarının altını çizdi.

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari de bu görüşmde yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Milli Günü'nü tebrik ederek, genç kuşakların eğitim fırsatlarının yükselmesinin önemine işaret etti.

İran'ın her zamanki gibi yaklaşımının Bosna Hersek'in bağımsızlığı ile toprak bütünlüğü ve bu ülkede yaşayan tüm etniklerin barışçıl biçimde yaşanmalarının sağlanması yönünde olduğuna dikkati çeken Haydari, 'Milli birliğin günden güne tüm Bosna Hersek'te yaşayan etnikler arasında güçlenmesini arzu ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

1998 yılında faaliyete başlayan Farsça-Boşnak Eğitim ve Öğretim Kompleksinde Farsça öğretilmektedir.