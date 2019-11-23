İran'la ilişkilerimizin geliştirilmesi, dış politikamızın önceliğidir

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Tahran'ın ülkesinin bölgesel duruşlarına desteklemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler, İslamabad'ın dış politikasının başat öncelikleri arasında yer alıyor' dedi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Mehdi Hünerdust ile veda ziyaretinde konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, başta İran olmak üzere komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin Pakistan dış politikasının önceliği olduğunun altını çizdi.

Tahran ve İslamabad'ın dini ve kültürel ortak paydalar temelinde iyi ilişkileri olduğuna değinen Alvi, iki ülke halkının yakınlığı ve ortak çıkarlarının bu yönde etkili olduğuna dikkat çekti.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Hünerdust da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Pakistan'ın ana önceliğinin istikrar ve barışın korunması olduğuna işaret etti.

İran halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı Ruhani'nin selamlarını Pakistan Cumhurbaşkanına ileten İran Büyükelçisi, Tahran ve İslamabad'ın bölge ve İslam dünyasnın iki önemli ülkesi olarak güney Asya'daki istikrar ve barışın sağlanması konusundaki önemli rollerine değindi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Hünerdust, Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Pakistan Sanayi ve Ticaret Bakanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Pakistan Ordusu Başkomutanı ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.