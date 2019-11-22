İsrail'in saldırıda yaralanan Filistinli ailenin 9. Ferdi de hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 13 Kasım'da Gazze'nin Deyr Belah bölgesinde Sevarika ailesinin yaşadığı barakaya hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

Saldırıda yaralanan Muhammed Salim Avde es-Sevarika'nın (40) hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, böylece aynı aileden ölenlerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti. Daha sonra 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu saldırılarda bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetmiştir.

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2012