Farazmand: İran yenilirse bölgeye sıçrar

Farazmand, Albayrak Grubu’na yaptığı ziyarette Albayrak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Grubun CEO’su Ömer Bolat’la görüştü.

Albayrak Grup binasını gezen Büyükelçi Farazmand, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni Şafak’a İran’da yaşanan gösteriler ve Türkiye ile ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Farazmand, “İran-Türkiye arasındaki ilişkiler çok güçlüdür. Her zaman da böyle kalacaktır. İki ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri bu güçlü ilişkinin devamından yanadır” dedi.

Yeni Şafak'ın bildirdiğine göre, İran’daki gösterilerin kontrol altına alındığını ve durumun çok iyi olduğunu belirten Farazmand, “Şu an durum çok iyi, huzur sağlandı. Tabi bu İran aleyhine yapılan program ve plandı. İslam ümmetinin düşmanları tarafından yapıldı. Ama şu an hiçbir sorun yok. Bizim barışçıl itirazlarla, bu gibi yıkıcı itirazlar arasına fark koymamız lazım. Bir kısım medya kanalları Amerika ve batı ülkeleri tarafından finansal yardım yapılarak kullanılıyor. Bu Amerika’nın İran aleyhine yaptığı ekonomik savaş ve ekonomik terörizm diyoruz” şeklinde konuştu.

Farazmand, “Türk kamuoyu Amerika’nın bazı planlarına ve yenilgisine şahit olmuştur. Herkes emin olsun ki Amerika’nın yaptığı oyunlara İran yenilirse bu muhakkak bölgenin diğer ülkelerine sıçrayacaktır. İki ülke de kendi kapasitesini görmesi lazım. Direnç olarak bu gibi batılı ülkelerin baskılarına boyun eğmememiz lazım. Batılı ülkeler de çok güçlü değiller. Biz kendi gücümüzün farkında olmamız lazım” dedi.

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2012