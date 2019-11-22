Musevi: İran komşularına karşı stratejik bakış açısına sahiptir

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın 15 komşusu olduğunu ve bunlara bakış açısının stratejik olduğunu belirterek, İran’ın dengeli dış politikaya sahip olduğunu fakat önceliğinin bölge ülkelerinde olduğunu söyledi.

İran Dış Politikasında Afrika ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerine daha az dikkat edildiği iddialarını reddeden Musevi, ‘’Bazı dönemlerde bazı konular ve meseleler öncelikli hale gelebilir, örneğin bölgedeki gerginlikler ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) İran’ın diplomatik faaliyetlerinin öncelikli alanlarıdır. ‘’ dedi.

İran’ın dış politikasında bölgesel öncelikleri gözden ırak tutmadığını ifade eden Musevi, İran’ın bu bölgede var olduğundan bölgenin istikrar, güvenlik ve ilerlemesinin önemli ve öncelikli olduğunu söyledi.

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2012