Velayet Seması Koruyucuları-98 hava savunma tatbikatı başladı

Tatbikatta mevcut hava savunma sistemi çerçevesinde, başta füze, radar ve topçu birliklerin hızlı şekilde nakli, savunma sistemleri arasında çoklu ve güvenilir irtibat, karar alma yeteneğinin arttırılması için hava savunma sistemi alt katmanlarının koordinasyonu denemeleri yapılacaktır.

Tatbikat sahasında normal ve insansız hava araçları ile istihbari uçuşlar, savaş uçaklarının saldırıları ve savunma sistemlerinin saldırılar karşısındaki hazırlıkları tatbikatın ilk aşamasında gerçekleşecektir.

Tatbikatta, yerli savunma sistemi fekur, yerli radar sistemi olan Mirac ve Fetih 2’de kullanılacaktır.

"Tatbikata ilişkin bilgi veren İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Sebahiferd, tatbikatta en zorlu ve gerçekçi savaş koşullarının uygulanacağını belirterek, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazında keşif, tespit ve çatışma için kullandığımız tüm teçhizat ve sistemler, tatbikatta yer alacak. Tatbikatın ilk aşamasında simüle edilen düşman hedeflerinin keşif ve tespiti yapılacak, ikinci aşamada ise tehditler hedef alınacak." dedi.

Sebahiferd, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği tatbikatta yerli üretim hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli tipte füzelerin test edileceğini aktardı.

Tatbikatın, Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin sürdüğü bir dönemde ve ABD'nin Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra yeniden uçak gemisi göndermesinin ardından yapılması dikkati çekti.

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2012