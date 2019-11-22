Japonya Büyükelçisi: İran’da yaşamaktan zevk alıyorum

IRNA Genel Merkezinde IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi ile görüşen Saitu, ‘’İran halkı Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçiyorlar ve bu da İran’daki demokrasinin bölgedeki diğer ülkelere nazaran daha ciddi ve geniş olduğunu göstermektedir. ‘’ dedi.

Daha önce Arabistan, BAE ve Umman’da da diplomatik faaliyetleri olan Japon Büyükelçi uzun yollardan beri İran gelişmelerini takip ettiğini belirtti.

IRNA’nın çeşitli birimlerini inceleyen Saitu, kadın çalışan sayısının fazla olmasının kendisini hayrete düşürdüğünü belirterek, batılı medya gruplarının İran’ın gerçeklerini yansıtmamalarından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

IRNA Genel Müdürü Haşimi de IRNA’nın Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin gelecek dönem başkanı olacağına işaretle INNA’nın Japonya medyası ile yakın işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

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2012