Bu sene 600 milyon dolar deniz ürünleri ihraç edilecektir

Golşahi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, geçen sene 1.2 milyon ton deniz ürünlerinin üretildiğini ve bunlardan 528 milyon dolar değerinde 143 bin ton ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Golşahi bu sene üretim miktarı fazla olduğundan dolayı ihracat fiyatlarında yüzde 17 ile yüzde 28 düşüş yaşanacağını belirterek, üretim fazlası miktarların ihraç edilmesi için planlamalar yapıldığını söyledi.

İran’ın kuzeyinde Hazar Denizi ve Güneyinde bulunan Fars Körfezi ve Umman Denizinde balıkçılık geniş bir şekilde yapılmaktadır. İran mevcut balıkçılık faaliyetlerin koordinasyon için Deniz Ürünleri Kurumundan (Şilat) yararlanmaktadır. Bu kurum ayrıca dünyaca meşhur olan İran Havyarının üretimini de denetlemektedir.

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2012