UAEK: İran ile olumlu ve faal işbirliğine sahibiz

Feruta, UAEK Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bazı Uranyum zerreciklerinin izini sürülmesi için gelecek hafta ajans uzmanlarının İranlı yetkililerle görüşmek için haftaya İran’ı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Bu ziyaretin UAEK ve İran arasından normal işbirliğinin bir bölümü olduğunu ifade eden Feruta, İran ile şu ana kadar yapılan işbirliğinin olumlu olduğunu ve bunun verilen raporlarda da belirtildiğini söyledi.

Feruta, İran’dan taahhütlerini yerine getirmesini isteyerek, ajansın işinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) geleceği ile ilgili yargı ve fikir yürütmek olmadığını belirtti.

İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini azaltma yönündeki denetim sonuçlarını yönetim kuruluna bildirdiklerini ifade eden Feruta, KOEP’in geleceği ile ilgili fikir yürütmenin kendilerinin işi olmadığını söyledi.

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2012