22 Kas 2019 09:09
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News Code: 83564399
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Seccadpur: Dünya artık tek kutuplu bir dünya değildir

Seccadpur: Dünya artık tek kutuplu bir dünya değildir

Moskova, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohammad Kazın Seccadpur, dünya’nın artık tek kutuplu bir dünya olmadığını ve uluslararası şartların eskisi gibi olmadığını söyledi.

Moskova’da düzenlenen ‘’Asya’da Globalleşme’’ isimli konferansa katılan Seccadpur, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya, Çin, İran, Hindistan gibi büyük Asya ülkelerinin globalleşmenin yarattığı sıkıntıların azaltılmasının yanında bu yönde yaratılan fırsatlardan yararlanmada temel rol ifa edebilirler.

Globalleşmenin fırsatların yanında sorunları da yanında getirdiğini ifade eden Seccadpur, ‘’Globalleşme ekonomik fırsatlar yaratmakta fakat bazı aktörler uluslararası mali kurumlar ve mali konuları silah olarak kullanarak diğerlerine zarar vermektedirler. ‘’ dedi.

İki gün süren konferansta İran, Çin, ,Hindistan, Pakistan, Sırbistan, Güney Kore, Endonezya, Vietnam, Türkiye, Sri Lanka ve Rusya’da katılımcılar Asya kıtası ile ilgili bir çok konuyu masaya yatırdılar.

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2012

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