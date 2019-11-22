Seccadpur: Dünya artık tek kutuplu bir dünya değildir

Moskova’da düzenlenen ‘’Asya’da Globalleşme’’ isimli konferansa katılan Seccadpur, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya, Çin, İran, Hindistan gibi büyük Asya ülkelerinin globalleşmenin yarattığı sıkıntıların azaltılmasının yanında bu yönde yaratılan fırsatlardan yararlanmada temel rol ifa edebilirler.

Globalleşmenin fırsatların yanında sorunları da yanında getirdiğini ifade eden Seccadpur, ‘’Globalleşme ekonomik fırsatlar yaratmakta fakat bazı aktörler uluslararası mali kurumlar ve mali konuları silah olarak kullanarak diğerlerine zarar vermektedirler. ‘’ dedi.

İki gün süren konferansta İran, Çin, ,Hindistan, Pakistan, Sırbistan, Güney Kore, Endonezya, Vietnam, Türkiye, Sri Lanka ve Rusya’da katılımcılar Asya kıtası ile ilgili bir çok konuyu masaya yatırdılar.

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2012