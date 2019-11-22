Garipabadi: KOEP’in korunmasının tek yolu tüm tarafların taahhütlerinin yerine getirmesi ile mümkündür

Garipabadı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu toplantısında yaptığı açılamada, İran’ın nükleer faaliyetlerini başlama riski iddialarının temelsiz olduğunu belirterek bu gibi söylemlerin ortaya atılmasının İran’ın haklarını elde etme çabalarına engel olmayacağını söyledi.

Garipabadi, Amerika’nın müzakere iddiasının uluslararası taahhütlerinden kaçış için siyasi bir jest olduğunu ifade ederek, nükleer silahların İran’ın politikası ve savunma doktrininde yeri olmadığını vurguladı.

İran’ın KOEP ile ilgili iyi niyetini gösterdiğini ve ajansın her zaman İran’ın KOEP’e bağlılığı yönündeki raporlarının bunun göstergesi olduğunu ifade eden Garipabadi, ‘’ İran, kazan-kazan temelinde bu anlaşmaya girmiştir. Eğer sadece İran anlaşmayı uygulayan taraf olacaksa bu dengesiz bir durum oluşturacak ve doğal olarak fazla devam etmeyecektir ve İran’ın taahhütlerini azaltması anlaşmanın dengesine oturtması için ilk adımdır. ‘’ dedi.

KOEP’in güven temeine oluşmadığını ifade eden Garipabadi, anlaşmanın tarafların taahhütlerine bağlılığı temelinde oluştuğunu vurguladı.

Garipabadi, ‘’Amerika’nın tek taraflı olarak KOEP’tenn ayrılması ve İran aleyhine gayrı insani ambargoları tahmil etmesi ve Avrupa tarafının anlaşmanın korunması yönündeki güçsüzlüğü ile anlaşmanın korunması için güvenden söz etmemiz mümkün olmamaktadır. Kötü niyetli tüm davranışlar, İran’ın KOEP çerçevesinde yararlanması gereken meziyetlerden yararlanmasını önlemektedir fakat KOEP’te kalan tarafların tümü taahhütlerini yerine getirerek, yeniden raydan çıkmış bu treni uygun yola döndürmeliler.’’ dedi.

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2012