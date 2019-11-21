UAEK geçici başkanı haftaya İran’da temaslarda bulunacağını bildirdi

Feruta, Viyana’da düzenlenen UAEK Yönetim Kurulu toplantısının başkanlığında yaptığı açıklamada, geçen hafta İran’ın ağır su stokunun 130 tonu aştığı haberini üyelerle paylaştığını belirtti.

Feruta, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde İran’ın taahhütleri ile ilgili yönetim kuruluna devam edeceklerini ve ajansın İran’daki denetimlerine devam ettiğini söyledi.

Feruta, ajansın bazı uranyum zerrecikleri ile ilgili İran’dan bilgi istediğini ve bu konu ile ilgili gelecek hafta Tahran’da bir oturum düzenleneceğini söyledi.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi bugün yaptığı açıklamada, ajansın denetçilerinin İran’ın kurallarını ve önemli ve hayati tesislerindeki kurallara uymaları gerektiğini zira bu mekanların korunmasının İran’ın hakkı olduğunu söyledi.

Musevi, bir denetçi ile ilgili bazı önemli mevzuların delilleri ile birlikte ajansa bildirildiğini ve yanıt beklediklerini ifade ederek, ajansın bu hususta ikna edici yanıt vermesini temenni etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012