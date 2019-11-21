21 Kas 2019 18:18
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News Code: 83564226
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Rusya, Pompeo’nun İran ile ilgili sözlerinin aldatmaca olduğunu belirtti

Rusya, Pompeo’nun İran ile ilgili sözlerinin aldatmaca olduğunu belirtti

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaareva, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran halkına destek verdikleri yönündeki iddiasının aldatmaca olduğunu zira Amerika’nın İran halkının acılarını arttırmak için her şeyi yaptığını söyledi.

Zahareva düzenlediği haftalı basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’Amerikan yetkililer bir taraftan İran halkının arzularını desteklediklerini iddia ediyorlar fakat diğer taraftan İran halkı aleyhine ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını görüyoruz. ‘’ dedi.

Zahareva, İran’da durumun normalleşmeye yüz tuttuğunu söyledi.

Daha önce de Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zamir Kabolov, bazı yabancı güçlerin İran’daki son olaylarda parmağı olduğu ihtimali olduğunu belirtmişti.

İran’da benzine yapılan zam sonrası son bir haftada bazı kentlerde itiraz gösterileri düzenlendi.

Bazı yerlerde bankalar, kamu malları itiraz edenler tarafından tahrip edilmiştir.

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2012

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