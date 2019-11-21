Rusya, Pompeo’nun İran ile ilgili sözlerinin aldatmaca olduğunu belirtti

Zahareva düzenlediği haftalı basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’Amerikan yetkililer bir taraftan İran halkının arzularını desteklediklerini iddia ediyorlar fakat diğer taraftan İran halkı aleyhine ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını görüyoruz. ‘’ dedi.

Zahareva, İran’da durumun normalleşmeye yüz tuttuğunu söyledi.

Daha önce de Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zamir Kabolov, bazı yabancı güçlerin İran’daki son olaylarda parmağı olduğu ihtimali olduğunu belirtmişti.

İran’da benzine yapılan zam sonrası son bir haftada bazı kentlerde itiraz gösterileri düzenlendi.

Bazı yerlerde bankalar, kamu malları itiraz edenler tarafından tahrip edilmiştir.

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2012