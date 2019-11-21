İran: Avrupa, müdahaleci söylemler yerine İran halkına verdiği vaatleri yerine getirsin

Musevi, Avrupalı yetkililer özellikle AB Dış Politika sözcüsünün İran ile ilgili sözlerinin İran içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Musevi, Avrupa ülkelerine ilk önce her hafta çeşitli bölgelerde geniş tutuklamalarla sonuçlanan kendi iç sorunları ve geniş itirazlarla bakmasını tavsiye etti.

Musevi, ‘’ İran ile ilgili ilk önce göz önünde bulundurulması gereken Avrupa’nın nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemesi ve Amerika’nın İran’a ambargo uygulaması ile ekonomik terörizminde yanında yer almalarıdır, İran’daki yağmacılara timsah gözyaşı dökmeleri ve İran’a müdahaleci söylemlerden kaçınmaları gerekir. ‘’ dedi.

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2012