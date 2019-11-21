21 Kas 2019 18:14
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News Code: 83564221
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İran: Avrupa, müdahaleci söylemler yerine İran halkına verdiği vaatleri yerine getirsin

İran: Avrupa, müdahaleci söylemler yerine İran halkına verdiği vaatleri yerine getirsin

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, AB’nın İran’a karşı müdahaleci söylemler ve yağmacıları desteklemek yerine İran halkına karşı verdiği sözleri yerine getirmemesi hesabını vermesini istedi.

Musevi, Avrupalı yetkililer özellikle AB Dış Politika sözcüsünün İran ile ilgili sözlerinin İran içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Musevi, Avrupa ülkelerine ilk önce her hafta çeşitli bölgelerde geniş tutuklamalarla sonuçlanan kendi iç sorunları ve geniş itirazlarla bakmasını tavsiye etti.

Musevi, ‘’ İran ile ilgili ilk önce göz önünde bulundurulması gereken Avrupa’nın nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemesi ve Amerika’nın İran’a ambargo uygulaması ile ekonomik terörizminde yanında yer almalarıdır, İran’daki yağmacılara timsah gözyaşı dökmeleri ve İran’a müdahaleci söylemlerden kaçınmaları gerekir. ‘’ dedi.

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2012

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