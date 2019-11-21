Musevi: Pompeo kedini 18. Yüzyıl düşüncelerinden kurtarsın

Musevi, Pompeo’nun İsrail’in yerleşim yerlerinin uluslararası kurallara aykırı olmadığı savını şiddetle ret ve mahkum eden Musevi, bu sözlerin Amerika’nın Filistin topraklarının işgalinde ve Siyonist rejimin Filistin’deki cinayetlerinde ve Filistin’e komşu ülkelerin egemenlik haklarının çiğnenmesinde, eli olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Amerika’nın Filistin ile ilgili sözlerinin uluslararası kanunların açık şekilde ihlali olduğunu ifade eden Musevi, uluslararası camiadan bu sözlere karşı çıkmasını istedi.

Filistin’in her zaman Filistin halkına ait olacağını ifade eden Musevi, Siyonist rejimin bir işgal gücü olduğunu ve Filistin meselesinin tek çözüm yolunun esas Filistin sahipleri arasında halkoylaması olduğunu söyledi.

Musevi, Amerika’nın 21. Yüzyılda ne tek güç sahibi olduğunu ne de kimsenin 21. Yüzyılda uluslararası kanunların güç sahibi ülkeler tarafından çiğnenmesini kabul edeceğini ifade etti.

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2012