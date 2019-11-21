İran’da 2500 göz doktoru vardır

İran Göz Doktorları Derneği Başkanı Dr. Mahmut Cebbarvend, İran Göz Doktorları 29. Kongresinde yaptığı açıklamada, İran’da göz hastalıkları düzeyinin cerrahi ve eğitim olarak Avrupa ve Amerika düzeyinde olduğunu fakat göz hastalıkları alanındaki hizmetlerin çok düşük rakamlarla verildiğini söyledi.

Cebbarvend, İran’ın göz hastalıkları alanında araştırma alanında ilerlemiş ülkelerle bazı farklılıklar taşıdığını ve araştırmaların bütçe ve imkanlar istediğini söyledi.

Kök hücre kullanımında ülkede ciddi gelişmeler sağlandığını ifade eden Cebbarvend, bu konuda faaliyette bulunan araştırmacıları maddi ve manevi desteklenmeleri gerektiğini söyledi.

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2012