Bosna, İran ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyacağını bildirdi

Komşiç, İran’ın Saray Bosna büyükelçisi Ali Haydari ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin dostane ilişkilerine vurgu yaparak, İran ile ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesini istedi.

Komşiç, İran’ın eski zor dönemlerde yaptığı yardımları takdir ederek, ülkesinin İran ile siyasi, kültürel, ekonomik ve eğitim alanlarında ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı konseyinin Hırvat üyesi olan Komşiç, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajına tebrik ederek, yeni hükümetin oluşması ile birlikte ilişkilerin gelişmesi için uygun zeminin hazırlamasını temenni etti.

Haydari de Bosna milli gününü tebrik ederek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesini temenni etti.

İran’ın Bosna halkının dostu olduğunu ifade eden Haydari, Tahran’ın Balkanlarda istikrarın artmasını ve Bosna’nın toprak bütünlüğü ile gelişmesini istediğini söyledi.

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2012