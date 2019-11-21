Yunanistan, İran ile tarım alanında ilişkilerini geliştirmeye vurgu yaptı

Vedidis, İran’ın Ata Büyükelçisi Ahmet Nadiri ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin tarihi ilişkilerine değinerek, ‘’İran ile tarım alanında iyi ilişkilere sahibiz ve bu alanda ilişkilerimizi daha çok arttırabiliriz. ‘’ dedi.

İlişkilerin gelişmesinin iki milletin yararına olacağını ifade eden Vedidis, ülkesinin ilişkilerin gelişmesini istediğini söyledi.

Nadiri de Amerika’nın tek taraflı ve yasa dışı şekilde Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) ayrıldığını ve İran aleyhine uyguladığı zalimce ambargolara değinerek, ‘’Amerika bir taraftan İran halkını desteklediğini dile getirerek, diğer tarafta İran halkı aleyhine en şiddetli ambargoları uygulamakla kalmayıp, diğer ülkeleri de buna mecbur bırakıyorlar. ‘’ dedi.

Görüşmede iki ülkenin tarım alanında işbirliği imkanlarının çeşitli boyutları elle alındı.

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2012