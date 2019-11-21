İran ve Japonya Dışişleri Bakanları görüştü

Japonya NHK televizyonu yaptığı açıklamada dün akşam gerçekleşen görüşmede taraflar ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesine ve çeşitli alanlarda ilişkilerin artmasına vurgu yaptıklarını belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı görüşmede İran’ın nükleer anlaşmanın güçlenmesine sebep olabilecek adımlardan kaçınmasını istedi.

Mutgi ayrıca İran’dan Fars Körfezini önemli bir ülkesi olarak deniz taşımacılığı hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesini istedi ve ülkesinin Ortadoğu bölgesindeki gerginliklerin azaltılması için diplomatik çabalarına devam edeceğini söyledi.

Zarif de görüşmede İran’ın nükleer anlaşma ile ilgili tutumunu anlatarak, anlaşmada öngörülen ekonomik menfaatlerin Amerikan ambargolarından dolayı gerçekleşmediğini söyledi.

Zarif, İran’ın Japonya ile yakın ilişkilerini korumayı istediğini belirtti.

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2012