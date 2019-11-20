Pentagon: İran, Ortadoğu bölgesinin üstün gücüdür

Raporda, ‘’İran, Ortadoğu bölgesinin füze gücüne sahiptir ve kısa ile orta menzilli bir çok füzeye sahiptir ve bunlar iki bin kilometreye kadar hedefleri kapasitesine sahipler. ‘’ ifadesi yer aldı.

Raporda, İran’ın uzay programı çerçevesinde uzay faaliyetleri olduğu ve bu program çerçevesinde kıtalar arası füze teknolojilerini de deneyebileceği ifade edildi.

Bu rapor, İran’ın deniz kuvvetlerinin özellikle Fars Körfezi ve Umman Denizindeki üstün gücüne işaret edildi.

Raporda, İran’ı İnsansız Hava Araçları (İHA) alanındaki üstünlüğünün Amerika’nın kaygılarından biri olduğu ifade edilerek, bu İHA’ların bir çok konuda üstü yönleri bulunduğunu ayrıca İran’ın savunma hava sisteminin de güçlü olduğu belirtildi.

Raporda, İran’ın askeri stratejisinin temelinin önleyicilik olduğu ifade edilerek, bu stratejinin en azından kısa dönemde değişmesinin zor olacağı ifade edildi.

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2012