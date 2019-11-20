Musevi: Amerikan dış politikasının ikinci temeli diğer ülkelerin içişlerine müdahaledir

Musevi yaptığı açıklamada, Amerikan kongresinde Hong Kong’da Demokrasi ve İnsan Hakları tasarısının onaylanması ve Çin’in Dışişlerine açık müdahalesi ile ilgili, ‘’Amerika’nın uluslararası kurallardan çıkma süreci sonrası, başka ülkelere müdahalesi o ülke dış politikasının ikinci temeline dönüşmüştür. ‘’ dedi.

İnsan haklarını kavram olarak Amerika’nın çalmasının o ülkenin küstahça dış politikasına meşruiyet kazanmadığını ifade eden Musevi, ‘’İran bu tasarının onaylanmasını bu çerçevede görmekte ve mahkum etmektedir ve Amerikan rejimi tarafı tarafından uluslararası kuralların çiğnenmesi uluslararası istikrar için bir tehdide dönüşmüştür.’’ dedi.

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2012