20 Kas 2019 21:34
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News Code: 83563439
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Petrol Mühendisleri Derneği Madalyasını İranlı araştırmacı aldı

Petrol Mühendisleri Derneği Madalyasını İranlı araştırmacı aldı

Tahran, IRNA- Petrol Mühendisleri Derneğinin (SPE) Sedrik Fergouson madalyası İranlı mühendis Hamid İmami Meybodi’ye verildi.

Pensilvanya üniversitesinde öğretim üyesi olan İmami Meybodi, 2018 yılında yayınladığı en iyi makaleden dolayı bu madalyayı hak etti.

Meybodi ile makalenin yazılmasında işbirliği yapan Mikel Kronin ve Rossel Johes da Fergoson madalyası ve sertifikası almaya hak kazandılar.

Sedrik Fergoson madalyası 36 yaş altındaki petrol mühendislerine bu alanda bilimsel olarak en iyi performansı gösteren kişilere verilmektedir. Fergoson sertifikası da 36 yaştan büyük mühendislere verilmektedir.

İran ve kanada’da tahsilini bitiren Meybodi, 30’dan fazla makale yayınlamıştır.

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2012

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