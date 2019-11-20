Ünlü İranlı bilim adamı hayata gözlerini yumdu

Fazlullah Rıza geçmişte İran'ın UNESCO temsilcisi ve Tahran Üniversitesi Rektörlüğü gibi görevlerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada, 'Dönemimizin pak ruhlu neslinden ve İran'ın etkin şahsiyetlerindne profesör Fazlullah Rıza'nın hayatını kaybettiği haberi, bizi derinden kederlendirdi' ifadesini kullandı.

Profesör Fazlullah Rıza'nın mirasının İranlı şahsiyetlerin performasnının göstergesi olduğunun altını çizen Zarif, 'UNESCO'da İran temsilcisi olması, dünya üniversiteleri ile bilimsel kurumlarındaki varlığı ve edebiyat alanında kalıcı bilimsel teorileri ile öne çıkan profesör Rıza, vatansever ve büyük bir bilim adamı olmanın yanı sıra ahlaken de üst sıralardaydı ve onun artık aramızda olmaması, İran toplumu ve bilim merkezleri için büyük bir kayıp niteliğindedir' diye ekledi.