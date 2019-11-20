İran-Türkiye ticari ilişkileri güçlendirilmeli

İran'ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de düzenlenen 25. İran Ulusal Petrol Dışı Konferansı'nda konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, İran'ın ekonomik gücünü ve İran halkının kararlılığından iyice haberdar olduklarını belirterek, 'İki ülkenin kaderine birbirine bağlanmıştır. Ortak kültüre sahibiz ve şiirlerimizi ve edebiyatımızı karşılıklı olarak kullanmaktayız' diye konuştu.

İran ve Türkiye'nin ticari ilişkilerinin Ferhad ile Şirin hikayesine benzediğini açıklayan Oran, ikili ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini kaydetti.

İkili ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı, 'İran ve Türkiye tarihi olarak dostttur ve iş birlikleri bölge için önem arzediyor. İki ülke sorun ve kriz döneminde birbirinin yardımına koşabilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Türkiye'nin ortaklarından biri olarak ihracat çeşitliliğinin önemine değinen Oran, 'Halihazırda ikili ticaret istenen düzeyde değildir ve artırılması gerekiyor. İran sırınları aşarak sorunların üstesinden gelecektir ve bu sorunların aştıktan sonra güçlü ve müreffeh bir ülke ile karşılaşacağız' ifadesine yer verdi.

Tebriz'in ticari ve yatırım fırsatları konusunda büyük potansiyeller taşıdığının altını çizen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Oran, 'Yatırımcı ve iş adamlarına bu fırsatlar aktarılmalı ve ticaretin güçlenmesi için Türkiye ve İran ticaret odaları arasında ortak bir konsorsiyum kurulmalı. Biz bu yönde tamamen hazırlıklıyız. Türkiye'nin İran'ın Avrupa kapısı olmasını istiyoruz' diye ekledi.

25. İran Ulusal Petrol Dışı İhracat Konferansı İran ticaret odalarının yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Irak, Afganistan ve Pakistan'dan temsilcilerin katılımıyla İran'ın tarihi Tebriz kentinde düzenlenmektedir.